Байден: США вводят дополнительные санкции и экспортные ограничения в отношении РФ

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Американские власти вводят новые жесткие санкции против РФ, а также ограничения на экспорт в страну. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в четверг в Белом доме с речью, которая касалась решения России о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.

"Сегодня я разрешаю ввести дополнительные жесткие санкции и новые ограничения на то, что можно экспортировать в Россию. Это повлечет серьезные издержки для российской экономики как незамедлительно, так и со временем. Мы специально разработали эти санкции таким образом, чтобы увеличить долгосрочный эффект для России и минимизировать воздействие на Соединенные Штаты и на наших союзников", - сказал американский лидер.

США и их союзники ограничат возможность России вести операции в твердой валюте.

"Я говорил сегодня в партнерами по G7. Мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах, быть частью глобальной экономики. Мы остановим возможности для финансирования и развития российских вооруженных сил", - сказал он.

Соединенные Штаты вводят ограничительные меры в отношении ВТБ и ряда других крупных российских банков, их американские активы будут заморожены.

"Мы блокируем еще несколько крупных банков. Это означает, что их активы в США будут заморожены. В их [банков] число входит ВТБ, второй самый крупный банк в России", - сказал он. Байден не назвал другие банки, в отношении которых будут введены ограничения.

Байден заявил, что американские власти продолжают рассматривать возможность введения санкций против российского президента Владимира Путина.Журналисты напомнили главе гсоударства его слова о том, что "крупные страны не могут блефовать", и спросили, находится ли на рассмотрении возможность введения персональных санкций против Путина. "Это не блеф, эта [возможность] рассматривается", - отметил американский лидер. Его переспросили, имеет ли он в виду санкции против российского лидера. "Да", - ответил Байден.