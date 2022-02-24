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Военная операция на Украине

В ДНР сообщили, что еще более 30 украинских военных добровольно сложили оружие в Донбассе

Военнослужащие ВСУ сделали это добровольно, без сопротивления

ДОНЕЦК, 24 февраля. /ТАСС/. Еще более 30 украинских военных оставили позиции и добровольно сложили оружие. Об этом сообщила в четверг Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР).

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"По предварительным данным, в районах населенных пунктов Николаевка и Октябрь позиции ВСУ оставили более 30 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие ВСУ сделали это добровольно, без сопротивления.

Указывается, что наибольшее количество отказавшихся от участия в боевых действий украинских военных зафиксировано в двух бригадах, которые занимали рубежи на Мариупольском направлении. "Отмечаются как одиночные, так и групповые факты перехода", - добавили в Народной милиции.

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