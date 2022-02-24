Делегации стран ОБСЕ не стали слушать выступление России по военной операции на Украине

ВЕНА, 24 февраля. /ТАСС/. Большинство делегаций государств - участников ОБСЕ покинули специальное заседание Постоянного совета этой организации во время выступления России с ее позицией по военной операции на Украине. Об этом сообщила дипломатическая миссия ФРГ при ОБСЕ.

"Украина и все поддерживающие ее государства - участники ОБСЕ отказались слушать вопиющую ложь и пропаганду России об их войне против Украины. Мы все покинули заседание Постоянного совета", - говорится в заявлении миссии в Twitter.

Как добавила посол Латвии при ОБСЕ Катрина Кактиня в Twitter, на заседании в этот момент остались только делегации России и Белоруссии.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.