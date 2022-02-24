Премьер Италии не исключает, что кризисная ситуация вокруг Украины будет затяжной

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Марио Драги во время видеоконференции лидеров стран Группы семи (G7) выразил мнение, что кризисная ситуация вокруг Украины может затянуться. Его слова в четверг приводит пресс-служба правительства.

"Мы все очень потрясены тем, что произошло сегодня ночью. Этот кризис может продлиться долго, мы должны быть готовы. Я хочу поблагодарить Соединенные Штаты и президента Джо Байдена за обмен информацией в последние недели, а Европейскую комиссию - за хорошее предложение по санкциям, которые сейчас рассматриваются. В вопросе санкций мы полностью солидарны с Францией, с Германией, с Европейским союзом", - сказал Драги.

Ранее итальянский премьер осудил военную операцию России на Украине, потребовал вывода российских военных и выразил полную поддержку украинскому народу и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.