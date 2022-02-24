В Донецке в результате обстрела в двух местах поврежден газопровод, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 февраля. /ТАСС/. Газопровод был поврежден в двух местах в Донецке в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины поселка Лозовской (Куйбышевский район города Донецк) зафиксировано [по адресу] ул. Ключевая, 23, 24 возгорание газопровода (установлен бандаж), <...> [по адресу] ул. Южина, 18, 24, 28 перебит газопровод (установлен бандаж)", - передает представительство республики в СЦКК в своем Telegram-канале.

Также в результате обстрела со стороны ВСУ на улице Ключевая на Западе Донецка у одного из домов были повреждены кровля и остекление, у другого дома - стена и забор. В Капитальном переулке в западной части города повреждены кровля, перекрытие, остекление одного из домов, передает представительство ДНР в СЦКК.

Президент России Владимир Путин утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.