В ЛНР сообщили о снижении интенсивности обстрелов ВСУ по населенным пунктам

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) отмечает снижение интенсивности обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенным пунктам, заявил в четверг официальный представитель ведомства Иван Филипоненко в эфире телеканала "Россия-24" .

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"К счастью, интенсивность [обстрелов] по поселкам и населенным пунктам ЛНР снизилась", - сказал он.

Он также отметил, что мобилизация в ЛНР идет полным ходом, добровольцы активно прибывают.

"Продолжается объявленная главой [ЛНР] всеобщая мобилизация, она идет полным ходом, добровольцы все прибывают и прибывают. В этом направлении Народная милиция преуспела вместе с администрацией", - добавил он.