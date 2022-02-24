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Военная операция на Украине
Обновлено 

В ЛНР сообщили о снижении интенсивности обстрелов ВСУ по населенным пунктам

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко также сообщил, что мобилизация в идет полным ходом

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) отмечает снижение интенсивности обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенным пунктам, заявил в четверг официальный представитель ведомства Иван Филипоненко в эфире телеканала "Россия-24".

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"К счастью, интенсивность [обстрелов] по поселкам и населенным пунктам ЛНР снизилась", - сказал он.

Он также отметил, что мобилизация в ЛНР идет полным ходом, добровольцы активно прибывают.

"Продолжается объявленная главой [ЛНР] всеобщая мобилизация, она идет полным ходом, добровольцы все прибывают и прибывают. В этом направлении Народная милиция преуспела вместе с администрацией", - добавил он. 

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