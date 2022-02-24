Силы безопасности Турции предотвратили несанкционированную акцию возле посольства РФ

АНКАРА, 24 февраля. /ТАСС/. Силы безопасности Турции пресекли в четверг попытку проведения несанкционированной акции возле посольства России в Турции.

"Была предпринята попытка проведения несанкционированной акции около посольства, которая была пресечена местными силами безопасности. Турецкая сторона приняла меры по усилению охраны российского загранучреждения с целью предотвращения провокаций", - сообщили корреспонденту ТАСС в дипмиссии.

Как убедился корреспондент ТАСС, турецкие правоохранительные органы в четверг вечером значительно усилили меры безопасности на подъездах к посольству РФ в Анкаре. По периметру дежурят патрульные машины, а также вооруженные автоматами полицейские. У всех, кто пытается приблизиться к дипмиссии, силовики проверяют документы.

Ранее в четверг турецкие правоохранительные органы приняли дополнительные меры по обеспечению безопасности генконсульства России в Стамбуле в связи с несанкционированными протестными акциями.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.