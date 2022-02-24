Трюдо ушел от ответа на вопрос о введении санкций против Путина

ОТТАВА, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ушел от ответа на вопрос по поводу персональных санкций против президента РФ Владимира Путина из-за ситуации на Украине.

"Ключевым моментом по санкциям [против РФ] было скоординированное выступление со всеми нашими союзниками, и это единство, которое больше всего вредит Кремлю и Владимиру Путину", - сказал он в четверг на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, почему Оттава не ввела персональных санкций против президента РФ.

Ранее Канада ввела два пакета экономических санкций, в том числе против членов Совбеза РФ и российского парламента.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.