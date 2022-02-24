Украина просит провести в Совете по правам человека ООН дискуссию о ситуации в стране

ЖЕНЕВА, 24 февраля. /ТАСС/. Украина добивается проведения специального заседания по ситуации в стране на 49-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН, которая пройдет в Женеве с 28 февраля по 1 апреля. Как сообщила пресс-служба совета, соответствующий запрос украинского постоянного представительства в Женеве, будет рассмотрен 25 февраля.

24 февраля вечером председатель СПЧ Федерико Виллегас (Аргентина) получил письмо из постпредства Украины с просьбой провести на сессии дискуссию "настолько срочно, насколько возможно", на тему: "Ситуация с правами человека на Украине, обусловленная российской агрессией", отметили в пресс-службе. "Бюро совета созовет завтра заседание для обсуждения этой просьбы, которая будет представлена совету для рассмотрения", - говорится в сообщении.

Как пояснили в СПЧ, срочные дискуссии проводятся во время регулярных сессий СПЧ. Вопрос о том, проводить их или нет, полномочны решать члены Совета.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия была в очередной раз избрана в СПЧ в октябре 2020 года на трехлетний период, начавшийся 1 января 2021 года.