В украинских городах вводится комендантский час

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Комендантский час был введен в четверг вечером во многих городах Украины. Особый режим на большей части территории страны начинает действовать с 22:00 (23:00 мск) и в зависимости от региона будет длиться до 06:00 (07:00 мск) или 07:00 (08:00 мск).

"В целом ряде городов, в Киеве, в Днепропетровской области, в Николаевской области, в ряде других городов будет вводиться или уже введен комендантский час. Хотел бы обратиться к гражданам Украины отнестись с абсолютной серьезностью к этой мере", - заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телеканала "Украина-24".

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице комендантский час будет действовать с 22:00 (23:00 мск) до 07:00 (08:00 мск). Кличко призвал жителей столицы оставаться дома и не пользоваться общественным транспортом, исключение будет действовать для работников предприятий критической инфраструктуры.

Комендантский час ввели власти Харьковской области с 22:00 (23:00 мск) до 06:00 (07:00 мск), сообщил в четверг глава областной администрации Олег Синегубов. В пресс-службе областной администрации пояснили, что во время комендантского часа не допускается появления граждан на улицах и в общественных местах без специальных пропусков и удостоверений личности. Администрация города Харькова в свою очередь сообщает, что находиться на улице во время действия комендантского часа разрешат только работникам экстренных служб и "тем, кто обеспечивает жизнедеятельность города".

В городе Днепр и Днепропетровской области комендантский час был введен с 22:00 (23:00 мск) до 06:00 (07:00 мск). Соответствующее решение Совета обороны Днепропетровской области подписал председатель Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко. Если человек находится на улице в неразрешенное время, комендантские патрули могут задержать его и проверить документы, а также выяснить, с какой целью гражданин пребывает на улице. Комендантский час предусмотрен военным положением, которое было принято на всей территории Украины.

Такие же ограничения были введены в Черкасской области. Как сообщил глава областной администрации Александр Скичко в Facebook, комендантский час будет действовать с 02:00 (03:00 мск) до 06:00 (07:00 мск). В Запорожской и Полтавской областях, а также в городе Ровно комендантский час введен с 22:00 (23:00 мск) до 06:00 (07:00 мск), в Винницкой области особый режим будет действовать с 22:00 (23:00 мск) до 07:00 (08:00 мск).

Комендантский час был введен в Запорожской области с 22:00 до 06:00, сообщается на сайте местного совета. В Винницкой области с 22:00 до 07:00 (23:00 до 08:00 мск), сообщил в Facebook глава обладминистрации Сергей Борзов. В Ровно на западе Украине комендантский час действует с четверга с 22:00 до 06:00 (23:00 до 07:00 мск), сообщила на брифинге областная администрация. В Полтаве и Полтавской области комендантский час вступил в силу с 22:00 до 06:00 (23:00 до 07:00 мск), сообщил и.о главы областной госадминистрации Дмитрий Лунин.