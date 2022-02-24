На румынскую авиабазу в Констанце прибудут три германских истребителя

БУХАРЕСТ, 24 февраля. /ТАСС/. Три самолета Eurofighter ВВС Германии прибывают в четверг в Румынию для патрулирования в воздушном пространстве страны. Об этом сообщило в Facebook посольство ФРГ в Румынии.

"В результате нынешней ситуации Германия укрепляет свое военное присутствие в Румынии для наблюдения за воздушным пространством страны, - указывается в сообщении. - Этим вечером на военно-воздушной базе "Михаил Когэлничану" (уезд Констанца на юго-востоке страны) приземлятся три другие самолета Eurofighter ВВС Германии в дополнение к трем самолетам, которые уже там действуют".

"Германия твердо находится рядом с Румынией, - сказал посол ФРГ в Румынии Пеер Гебауэр. - В качестве союзников в тесном сотрудничестве мы обеспечим безопасность Североатлантического пакта".

После вступления в 2004 году Румынии в НАТО самолеты Румынии и одной из других стран альянса патрулируют районы Черного моря, обеспечивая защиту воздушного пространства НАТО. В настоящее время эти задачи укрепленной воздушной полиции выполняет вместе с румынскими летчиками отряд ВВС Италии в составе примерно 140 военных на четырех истребителях Eurofighter. С середины февраля к ним присоединились три германских истребителя, а теперь еще три.