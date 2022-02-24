Саммит ЕС призвал все страны мира не признавать ДНР и ЛНР и не оказывать им содействия

БРЮССЕЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза призвали все страны мира не признавать независимость ДНР и ЛНР и не оказывать им никакого содействия. Об этом говорится в заявлении экстренного саммита ЕС, проходящего в четверг в Брюсселе.

"Евросовет вновь заявляет о своей неизменной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Он призывает все страны не признавать два самопровозглашенных сепаратистских образования и не содействовать или каким-либо образом помогать им", - отмечается в нем.

ЕС призвал Россию прекратить все военные действия против Украины, вывести войска без каких-либо предварительных условий и соблюдать гуманитарные нормы.

"Европейский совет призывает Россию немедленно прекратить все военные действия против Украины, вывести войска и военную технику без предварительных условий со всей территории Украины, уважать территориальную целостность Украины и гуманитарные и международные нормы", - говорится в заявлении. ЕС также указал, что Россия "будет призвана к ответу за свои действия".

Новый пакет антироссийских санкций, которые примут страны - члены ЕС, охватит финансовый и транспортный сектора России, а также визовую политику Евросоюза в отношении РФ.

"Эти санкции коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, а также экспортного контроля, экспортного финансирования, визовой политики, [будут созданы] дополнительные списки российских физических лиц и новые критерии листинга", - говорится в документе.

Страны - члены ЕС приняли решение о введении новых санкций против России и Белоруссии.

"Сегодня Европейский совет согласовывает дальнейшие ограничительные меры, которые повлекут за собой масштабные и серьезные последствия для России за ее действия, в тесном сотрудничестве с нашими партнерами и союзниками. <...> Европейский совет призывает к срочной подготовке и принятию дополнительного пакета индивидуальных и экономических санкций, который также будет распространяться на Белоруссию", - говорится в документе.

Лидеры ЕС обещали Украине политическую, логистическую, гуманитарную и финансовую помощь, а также проведение международной донорской конференции.

"ЕС будет продолжать поддерживать Украину и ее народ совместно со своими международными партнерами путем оказания дополнительной политической, финансовой, гуманитарной, логистической поддержки, а так же созыва международной донорской конференции", - говорится в заявлении. ЕС проводит донорские конференции для сбора финансовой помощи для поддержки проблемных стран мира, особенно активно они проводились для Сирии до восстановления президентом Башаром Асадом контроля над большей частью территории страны.