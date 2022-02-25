Управление авиации Греции запретило полеты над Молдавией и Белоруссией до 24 мая

АФИНЫ, 25 февраля. /ТАСС/. Управление гражданской авиации Греции распространило в четверг новую авиационную директиву NOTAM, в которой сообщается о запрете полетов до 24 мая в воздушных пространствах Молдавии и Белоруссии в дополнение к раннее введенному запрету полетов над Украиной.

"Управление гражданской авиации объявляет об издании новой дополнительной авиационной директивы, запрещающей пролет гражданских воздушных судов в воздушных пространствах Молдавии и Белоруссии", - говорится в сообщении. В качестве причины называются риски, связанные с военными действиями в регионе.

Ранее в четверг греческий регулятор сообщил, что в соответствии с Информационным бюллетенем Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) была выпущена авиационная директива о закрытии воздушного пространства Украины и запрете полетов гражданских воздушных судов из-за рисков, связанных с военными действиями. Также было рекомендовано избегать полетов в районе украинско-российской границы. Обе авиационные директивы действуют в течение трех месяцев - с 24 февраля до 24 мая 2022 года.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.