Вице-канцлер ФРГ признал, что Германия по-настоящему не может помочь Украине

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек признал, что Германия на данный момент по-настоящему не может оказать помощь Украине. Такое мнение он выразил в четверг в интервью телеканалу ZDF .

"Мы не можем реально помочь Украине", - признал Хабек. При этом он выразил понимание разочарованием Киева из-за позиции федерального правительства Германии. Более раннее введение санкций или поставки оружия Украине, по мнению министра, не имели бы никакого значения.

Вместе с тем Хабек утверждал, что Россия выйдет из этой ситуации проигравшей стороной, поскольку "Запад полностью отвернется от РФ с экономической точки зрения".

Президент РФ Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.