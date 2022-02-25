Байден считает, что его нельзя упрекнуть в недооценке Путина

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что его не стоит упрекать в недооценке президента России Владимира Путина.

"Я его не недооценивал", - заявил американский лидер, отвечая в четверг на вопросы журналистов в Белом доме. Байдена просили уточнить, полагает ли он, что недооценил Путина. "И я прочел большинство из того, что он писал", - подчеркнул президент США.

Байдену также напомнили, что он еще несколько месяцев назад называл Путина "достойным противником". "Тогда он им был", - ответил он. Он выступил с речью, которая касалась решения России о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.

Байден обещал, что "агрессия" РФ дорого ей обойдется. "В экономическом и стратегическом планах, мы добьемся этого", - убежден он. По его словам, страны не должны мириться с политикой Москвы.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.