КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров ЕС поддержать "миротворческую операцию ООН" на Украине и санкции против РФ с наложением эмбарго на торговлю нефтью и газом.

Обращаясь в своем Telegram-канале в ночь на пятницу к участникам чрезвычайного саммита ЕС, он заявил о том, что "следует немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции" против РФ: "отключить от SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, помочь армии вооружением и боеприпасами, поддержать миротворческую операцию ООН".

Зеленский также заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности и европейской перспективе. "Мы долго ждали у открытой двери. Мы спросили о членстве в НАТО - ответа не услышал. Сейчас нуждаемся в международно-правовых гарантиях безопасности, четкой европейской перспективе, быстрых и конкретных действиях", - заявил президент.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.