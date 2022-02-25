Минтранс Канады запретил полеты в воздушном пространстве Украины, Москвы, Минска, Кишинева

ОТТАВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство транспорта Канады распространило в четверг авиационную директиву NOTAM, в которой сообщается о запрете полетов в воздушном пространстве Украины, а также в 185 км от украинской границы.

"В ответ на разворачивающийся конфликт против Украины мы выпустили НОТАМ, запрещающий канадским операторам воздушных судов и владельцам зарегистрированных в Канаде самолетов входить в воздушное пространство Украины, - говорится в Twitter ведомства. - Воздушным судам также запрещено летать в пределах 100 морских миль (185,2 км) вдоль границ Украины ([полетные зоны] Москва, Ростов, Минск, Кишинев)". О сроках запрета не сообщается.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.