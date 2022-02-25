Конгресс США готовится согласовать поставку оружия на Украину на сумму $600 млн

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Американские законодатели намерены одобрить поставки американских вооружений на Украину на сумму в $600 млн. Об этом заявила в четверг спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"В ситуации с Украиной мы заботимся о том, что даем гуманитарную помощь для людей, что на Украину идут оборонительные средства уничтожения на сумму $600 млн, чтобы они могли вести борьбу", - сказала она журналистам в ходе поездки в штат Калифорния.

Президент США Джо Байден во вторник на встрече в Белом доме с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву помощь в военной и экономической сферах. Ранее Байден сообщил, что за прошлый год США направили Украине военную помощь на рекордные $650 млн, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в прошлую пятницу, что Украина уже получила от зарубежных партнеров более двух тысяч тонн вооружений.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.