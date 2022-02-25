США в последнее время не фиксировали кибератаки со стороны России

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в последнее время не фиксировали атак в киберпространстве со стороны России. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.

Ей напомнили слова президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон готов ответить на любые потенциальные кибератаки со стороны РФ, и спросили, были ли проведены за последнее время такого рода нападения против американских компаний. "На данный момент мы не установили и не отнесли [к России никакие кибератаки]. Я имею в виду, кроме прошлых, за которыми вы и так следили", - сказала пресс-секретарь.

Американская администрация проводит консультации с Конгрессом США относительно расширения военной и иной помощи Украине, заявила Псаки.

Она отметила, что администрация США в связи с событиями на Украине "ведет диалог с Конгрессом", а президент США Джо Байден встретился ранее в этот же день с рядом влиятельных законодателей. Комментируя заявления спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси о том, что законодатели намерены одобрить поставки американских вооружений на Украину на сумму в 600 млн долларов, Псаки пояснила: "Я не знаю конкретную сумму, но обсуждается вопрос о том, в каких различных категориях помощи нуждаются украинцы: в области безопасности, в гуманитарной сфере, в иной экономической помощи".