В Белом доме не комментировали возможность проведения операции по спасению Зеленского

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. США считают президента Украины Владимира Зеленского важным партнером и поддерживают его, но не комментируют вопросы безопасности. Об этом заявила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представителю администрации был задан вопрос о том, отправит ли глава американской администрации военных или спасательную группу в случае угрозы безопасности Зеленскому. "Мы находимся в контакте с президентом Зеленским, который является важным партнером, мы поддерживаем его, - сказала Псаки. - <...> Но я не собираюсь вдаваться в меры безопасности".

На брифинге в среду пресс-секретарь президента США отказалась уточнить, помогает ли Вашингтон Украине с охраной Зеленского.