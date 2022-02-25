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Военная операция на Украине

В Белом доме не комментировали возможность проведения операции по спасению Зеленского

Президент Украины является важным партнером, отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. США считают президента Украины Владимира Зеленского важным партнером и поддерживают его, но не комментируют вопросы безопасности. Об этом заявила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представителю администрации был задан вопрос о том, отправит ли глава американской администрации военных или спасательную группу в случае угрозы безопасности Зеленскому. "Мы находимся в контакте с президентом Зеленским, который является важным партнером, мы поддерживаем его, - сказала Псаки. - <...> Но я не собираюсь вдаваться в меры безопасности".

На брифинге в среду пресс-секретарь президента США отказалась уточнить, помогает ли Вашингтон Украине с охраной Зеленского.

Теги
УкраинаСШАПсаки, ДженЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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