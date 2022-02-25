Госсекретарь США и председатель ОБСЕ обсудили военную операцию РФ на Украине

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Польши, действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау в ходе телефонного разговора в четверг обсудили специальную военную операцию РФ на Украине. Об этом в четверг сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Государственный секретарь Энтони Блинкен сегодня провел телефонный разговор с министром иностранных дел [Польши], действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау и обсудил с ним преднамеренное, неспровоцированное и необоснованное нападение России на Украину", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Госсекретарь США осудил действия РФ в отношении Украины, назвал их "вопиющим нарушением международного права и принципов и обязательств ОБСЕ". Блинкен и Рау договорились о дальнейшем взаимодействии, чтобы побудить Россию немедленно прекратить специальную военную операцию и прибегнуть к дипломатии для предотвращения дальнейшего конфликта.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.