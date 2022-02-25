КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Молдавии сообщило о прекращении движения поездов между Кишиневом и Одессой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в ночь на пятницу на странице молдавского правительства в Facebook.

"24 февраля 2022 года в 21:00 (22:00 мск) премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица сразу после единогласного голосования в парламенте об объявлении чрезвычайного положения в Республике Молдова созвала Комиссию по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении. "С 24 февраля 2022 года прекращается движение поездов по маршруту Одесса - Кишинев", - отмечается в перечне мер, принятых комиссией в связи с кризисом на Украине.

В случае закрытия воздушного пространства в связи с кризисом на Украине исключения будут сделаны для гражданских воздушных судов, выполняющих рейсы по их перебазированию с Украины в аэропорты других стран, коммерческих грузовых и почтовых рейсов, а также гуманитарных рейсов, рейсов с целями репатриации и скорой медицинской помощи, согласованных с Управлением гражданской авиации, постановило молдавское правительство.

Парламент Молдавии в четверг на экстренном заседании ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней в связи с событиями на Украине. В этот период Комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет вводить особые режимы пересечения границы, передвижения по стране и использования воздушного пространства. Также решением комиссии могут запрещаться массовые мероприятия, высылаться из страны лица, представляющие угрозу общественному порядку, координироваться работа СМИ и приниматься другие чрезвычайные меры.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.