Власти США не фиксируют угроз для безопасности страны в связи с ситуацией на Украине

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США не фиксирует угроз для страны в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении ведомства.

"Президент [США Джо Байден] назначил МВБ ведущей федеральной структурой по координации внутринациональных усилий по обеспечению готовности и реагированию в связи с текущим российско-украинским кризисом. Хотя в настоящее время нет конкретных угроз для страны, МВБ предпринимает соответствующие шаги для обеспечения координации усилий федерального правительства, если возникнет такая необходимость", - отмечается в документе.

"Поскольку ситуация продолжает развиваться, [американским] организациям - независимо от их размера - рекомендуется повышать устойчивость как в физическом плане, так и в киберпространстве", - заключили в МВБ.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.