Блинкен: США и НАТО готовы к отражению угроз на восточном фланге альянса

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. США и НАТО готовы к отражению возможной агрессии на восточном фланге Североатлантического альянса. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в четверг в эфире телекомпании NBC.

Ему был задан вопрос о том, насколько вероятна, по мнению США, угроза странам НАТО со стороны РФ. "Что касается угроз странам НАТО, то у нас есть нечто крайне мощное - статья 5 [Вашингтонского договора о коллективной обороне]. Атака на одного является атакой на всех, и Россия знает об этом", - указал Блинкен.

"Именно по этой причине, среди прочего, одним из наших ответов стало укрепление обороны НАТО. Мы направили дополнительные войска, дополнительное оборудование в ближайшие к России страны, чтобы отразить любую агрессию, которую Россия может рассматривать в отношении стран - членов НАТО", - заявил он. В четверг американский президент Джо Байден заявил, что США не намерены отправлять свои войска на Украину, но будут защищать каждый дюйм территории НАТО.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.