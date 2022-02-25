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Военная операция на Украине
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Глава Пентагона заявил, что Вашингтон продолжит предоставлять Киеву оборонительную помощь

Ллойд Остин ясно дал понять, что поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин в четверг в телефонном разговоре с министром обороны Украины Алексеем Резниковым заявил, что Вашингтон продолжит предоставлять Киеву оборонительную помощь. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря американского военного ведомства Джона Кирби.

"Министр Остин ясно дал понять, что поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима и что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине оборонительную помощь. Министр Остин и министр Резников обязались продолжать тесную координацию на протяжении этого конфликта, который создала только Россия", - утверждал Кирби.

Теги
УкраинаСШАОстин, ЛлойдВоенная операция на Украине
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