Премьер Белоруссии заверил Мишустина в надежной охране рубежей Союзного государства

НУР-СУЛТАН, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече с главой кабинета министров РФ Михаилом Мишустиным заверил своего российского коллегу, что западные рубежи Союзного государства находятся под надежной охраной белорусских вооруженных сил.

"Президент нашей страны, проводя совещание с силовым блоком, сказал, что принято решение в рамках союзнических обязательств между РФ и Белоруссией в силу того, что на восточном фланге НАТО идут непрекращающиеся накопления сил и средств НАТО, белорусские вооруженные силы, другие воинские формирования обеспечивают безопасность на западных рубежах Союзного государства. И как сказал президент, ни одна пуля и ни один снаряд не попадет с этого направления в спину русского солдата", - сказал Головченко на встрече с Мишустиным на полях межправсовета ЕАЭС.