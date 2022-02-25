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Премьер Белоруссии заверил Мишустина в надежной охране рубежей Союзного государства

Белорусские вооруженные силы, другие воинские формирования обеспечивают безопасность на западных рубежах, отметил Роман Головченко

НУР-СУЛТАН, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече с главой кабинета министров РФ Михаилом Мишустиным заверил своего российского коллегу, что западные рубежи Союзного государства находятся под надежной охраной белорусских вооруженных сил.

"Президент нашей страны, проводя совещание с силовым блоком, сказал, что принято решение в рамках союзнических обязательств между РФ и Белоруссией в силу того, что на восточном фланге НАТО идут непрекращающиеся накопления сил и средств НАТО, белорусские вооруженные силы, другие воинские формирования обеспечивают безопасность на западных рубежах Союзного государства. И как сказал президент, ни одна пуля и ни один снаряд не попадет с этого направления в спину русского солдата", - сказал Головченко на встрече с Мишустиным на полях межправсовета ЕАЭС.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссия
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