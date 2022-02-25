Глава МИД Индии обсудил Украину с представителями России, США, Великобритании

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар обсудил вечером в четверг ситуацию вокруг Украины с представителями России, США, Великобритании, а также вопрос эвакуации индийских граждан с главами МИД ряда европейских государств. Об этом Джайшанкар рассказал на своей странице в Twitter .

"Говорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о развитии событий на Украине. Подчеркнул, что диалог и дипломатия являются наилучшим путем продвижения вперед", - сообщил глава индийского внешнеполитического ведомства.

Он также рассказал о звонке госсекретаря Энтони Блинкена. "Обсудил [с госсекретарем] текущие события на Украине и их последствия", - указал Джайшанкар. Он отметил, что провел телефонный разговор и с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. "Обменялись взглядами на украинскую ситуацию", - сообщил он.

Глава индийского внешнеполитического ведомства также сообщил, что обсудил вопрос эвакуации граждан Индии с территории Украины через соседние государства с главами МИД Румынии, Венгрии и Словакии - Богданом Ауреску, Петером Сийярто, Иваном Корчоком. Все они обещали Индии оказать помощь в эвакуации индийцев через территории своих стран.

На Украине, по разным данным, в настоящее время находятся более 16 тыс. индийцев, многие из них студенты. В четверг рейс Air India, отправленный для вывоза индийских граждан из Киева, был вынужден вернуться после того, как Украина закрыла свое воздушное пространство для коммерческих авиарейсов. Посольство сообщило, что прорабатывает альтернативные маршруты эвакуации своих граждан.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.