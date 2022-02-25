Главы МИД и МО Украины и Британии обсудили санкции против РФ

ТАСС, 25 февраля. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, а также глава министерства обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Великобритании Бен Уоллес в ходе телефонного разговора в четверг обсудили санкции против РФ и поставки оружия на Украину. Об этом глава украинского МИД написал на своей странице в Twitter.

"Впервые состоялся разговор 2+2 глав министерств иностранных дел и обороны Украины и Великобритании. Темы: санкции и оружие. Лондон работает очень интенсивно по обоим вопросам", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.