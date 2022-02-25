Эксперт заявил, что Евросоюз не готов к войне на Украине

ПЕКИН, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Евросоюза не готовы к затяжной войне на Украине и должны задействовать все возможные каналы для предотвращения эскалации, которая теоретически может привести к ядерному конфликту. Такую точку зрения высказал в пятницу обозреватель Центрального телевидения Китая Сун Синь.

"ЕС не может допустить такой [затяжной] войны. Если Евросоюзу не удастся ее остановить, события могут выйти из-под контроля. Это означает возможность начала ядерной войны, - говорится в его статье, опубликованной на сайте телеканала. - Поэтому ЕС должен держать открытыми все коммуникационные каналы для предотвращения подобной ядерной опасности. <...> Война с Россией приведет к бешеной инфляции, еще большему притоку беженцев, росту цен на энергоносители и увеличению оборонного бюджета. Евросоюз, несомненно, к этому не готов".

Как считает эксперт, давление на Москву не возымеет должного эффекта. "Санкции никогда не были способны побудить Россию изменить геополитическую стратегию. Они создают определенные трудности для россиян, однако никогда не меняли сути отношений, поддерживаемых РФ с остальным миром", - подчеркнул он.

"Война на Украине также может привести к упадку в ЕС. Европейская экономика уже много пережила в период пандемии", - уточнил автор. По его мнению, после начала военной операции на Украине Россия "достигла точки невозврата". Он также полагает, что РФ "не заинтересована в затяжной войне".