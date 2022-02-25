Посла России в Лиссабоне пригласили в МИД Португалии из-за ситуации вокруг Украины

МАДРИД, 25 февраля. /ТАСС/. Посол России в Лиссабоне Михаил Камынин был приглашен в четверг в МИД Португалии из-за начала специальной военной операции РФ на Украине. Об этом говорится в пресс-релизе российского диппредставительства.

"Посол России в Португалии Камынин был приглашен в местное внешнеполитическое ведомство", - отмечается в коммюнике. В министерстве главе российской дипмиссии изложили "критическую позицию Лиссабона в связи с проведением специальной военной операции по защите населения ДНР и ЛНР". Камынину также вручили "соответствующую ноту".

В свою очередь посол изложил "причины принятого непростого, но вынужденного решения, передав португальским партнерам подборку официальных документов по данному вопросу, включая свидетельства саботирования киевским режимом минских соглашений, а также информацию о нарушении украинскими властями прав человека, дискриминации, военных преступлений и этноцида в Донбассе".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.