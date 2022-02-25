Двое учителей погибли в Горловке при обстреле ВСУ здания школы

ДОНЕЦК, 25 февраля. /ТАСС/. Двое учителей погибли в пятницу в результате попадания снаряда украинских силовиков в здание школы в городе Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в пятницу мэр Иван Приходько.

"Ул. Соколовского, 15, школа № 50 - прямое попадание снаряда, - написал он в своем Telegram-канале. - В результате обстрела погибло двое учителей".

По словам Приходько, новый день в Горловке начался в 05:30 утра новыми обстрелами ВСУ. "Зашумела вся линия соприкосновения и близлежащие поселки. По нам работает весь калибр - 82 мм, 120 мм, 122 мм, 125 мм и 152 мм. Под обстрелом Зайцево и поселок шахты им. Гагарина", - написал мэр.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.