Чехия закрыла все свои дипломатические представительства на Украине

ПРАГА, 25 февраля. /ТАСС/. Чехия закрыла на Украине генеральное консульство во Львове, а ранее была временно прекращена работа посольства республики в Киеве. Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

"По соображениям безопасности мы закрыли генеральное консульство во Львове", - отметил он.

Глава МИД на предстоящем в пятницу заседании правительства представит проект документа, предусматривающего ограничение выдачи виз россиянам. Чешские власти ранее проинформировали, что гражданам РФ будут выдаваться только гуманитарные визы. Кабмин должен одобрить выделение 300 млн крон (примерно €12 млн) на оказание гуманитарной помощи Украине. Министр также проинформировал, что вместе с коллегами из ЕС он работает над вопросом усиления борьбы с деятельностью российских спецслужб на территории сообщества.

После заседания кабмина Липавский направится в Брюссель, где с коллегами примет одобренный главами стран ЕС пакет санкций против РФ. Он подчеркнул, что Чехия выступала за максимально жесткие санкционные меры. В данный момент, по его словам, в сообществе уже обсуждается возможное принятие очередного пакета антироссийских санкций, который может включать отключение РФ от системы международных банковских платежей SWIFT.

Липавский, комментируя получение проживающими в Чехии гражданами Украины призывных повесток в армию, отметил, что они должны выполнить свою гражданскую обязанность. Глава МИД приветствовал начало антивоенных протестов в Чехии и самой России.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.