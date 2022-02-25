Зеленский заявил Джонсону, что Украина "как никогда" нуждается в поддержке

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, что Киев как никогда нуждается в оборонной поддержке западных партнеров.

"Провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном <...> Сегодня Украина как никогда нуждается в оборонной поддержке партнеров. Требуем действенного противодействия РФ. Санкции должны быть еще более усилены", - написал Зеленский в пятницу на своей странице в Twitter.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Утром в четверг Верховная рада ввела военное положение на всей территории Украины.