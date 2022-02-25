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Министр культуры Литвы потребовал увольнения режиссера Вильнюсского малого театра

Решение об увольнении Римаса Туминаса, который по совместительству является художественным руководителем Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве, приняли в связи с событиями на Украине
Руководитель Вильнюсского малого театра, художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Руководитель Вильнюсского малого театра, художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ВИЛЬНЮС, 25 февраля. /ТАСС/. Министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал у администрации созданного Римасом Туминасом Вильнюсского малого театра увольнения режиссера. Такое заявление глава Минкультуры сделал в Facebook в четверг вечером.

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Туминас совмещает руководство театром в Вильнюсе с должностью художественного руководителя Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве.

"Директор Вильнюсского малого театра проинформирован о том, что я жду ясного и недвусмысленного увольнения Туминаса, или пусть директор сам положит на стол заявление об увольнении", - говорится в тексте Кайриса.

Он также отметил, что отныне "ни один российский исполнитель не ступит на литовскую землю, неважно выступал он на оккупированных территориях или нет". Эти меры Минкультуры, по словам главы ведомства, принимает в связи с событиями на Украине.

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