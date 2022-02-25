Испания может направить Украине оборонительные материалы

МАДРИД, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Испании рассматривает возможность того, чтобы отправить Украине оборонительные материалы. Об этом заявил в пятницу глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес в интервью телеканалу Antena 3 .

По его словам, власти Испании планируют направить на Украину гуманитарную помощь через Польшу. "Вчера я также поговорил с министром обороны [королевства Маргаритой Роблес], чтобы изучить возможность отправки оборонительных материалов на Украину для защиты гражданского населения", - сказал Альбарес.

"Оборонительные материалы варьируются от пуленепробиваемых жилетов и касок для защиты гражданских лиц до, например, материалов для разминирования", - пояснил министр.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.