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Военная операция на Украине
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В ЛНР заявили, что обстрелы со стороны ВСУ усилились сразу после признания республики

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Киев увеличил массированный обстрелы Луганской Народной Республики сразу же после решения России признать ее независимость. Об этом заявил в пятницу глава внешнеполитического ведомства Луганской Народной Республики (ЛНР) Владислав Дейнего на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и первым заместителем министра иностранных дел Донецкой Народной Республики (ДНР) Сергеем Пересадой.

"Даже в связи с признанием нашим у нас ситуация очень резко обострилась. Украина предпринимает обстрелы. Сразу же практически после признания в десятки, если не в сотню раз увеличилось число нарушений режима прекращения огня. Массированные обстрелы, будоражащие всю линию разграничения, - это то, чем Украина ответила на этот шаг РФ", - сказал он.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссияВоенная операция на Украине
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