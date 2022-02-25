В ЛНР заявили, что обстрелы со стороны ВСУ усилились сразу после признания республики

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Киев увеличил массированный обстрелы Луганской Народной Республики сразу же после решения России признать ее независимость. Об этом заявил в пятницу глава внешнеполитического ведомства Луганской Народной Республики (ЛНР) Владислав Дейнего на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и первым заместителем министра иностранных дел Донецкой Народной Республики (ДНР) Сергеем Пересадой.

"Даже в связи с признанием нашим у нас ситуация очень резко обострилась. Украина предпринимает обстрелы. Сразу же практически после признания в десятки, если не в сотню раз увеличилось число нарушений режима прекращения огня. Массированные обстрелы, будоражащие всю линию разграничения, - это то, чем Украина ответила на этот шаг РФ", - сказал он.