Зеленский призвал европейцев отправляться на Украину для "защиты Европы"

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейским гражданам, имеющим боевой опыт, с призывом отправляться на Украину с целью "защиты Европы".

"Если вы в Европе имеете боевой опыт и не хотите смотреть на нерешительность политиков, вы можете прибыть в наше государство и вместе с нами защищать Европу", - сказал он в пятницу в видеообращении к украинцам, которое опубликовал в своем телеграм-канале. "Пока государственные институции Европы не спешат с реально очень мощными решениями, каждый европеец в своей столице может прийти в наше посольство и предложить свою помощь, - отметил Зеленский. - Требуйте от своих правительств, чтобы Украина получила больше финансовой и военной помощи".