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ПАСЕ созовет в середине марта внеочередную сессию из-за ситуации на Украине

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Военная операция на Украине
Дарига Назарбаева подала заявление о прекращении своих депутатских полномочий
Центризбирком внес в Мажилис представление о ее досрочном прекращении полномочий в качестве депутата палаты
Дарига Назарбаева подала заявление о прекращении своих депутатских полномочий
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