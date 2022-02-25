Главы Румынии и Молдавии договорились координировать помощь беженцам с Украины

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Румыния и Молдавия будут координировать помощь украинским беженцам, об этом договорились в телефонном разговоре президенты Клаус Йоханнис и Майя Санду.

"Главы двух государств договорились о том, что Молдавии и Румыния должны координировать свои действия для обеспечения необходимой помощи беженцам в Украине", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента Молдавии. В беседе обсуждалась сложная ситуация в регионе из-за событий на Украине. Санду поблагодарила Йоханниса за его поддержку Молдавии.

Парламент Молдавии в четверг на экстренном заседании ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней из-за событий на Украине. В этот период Комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет вводить особые режимы пересечения границы, передвижения по стране и использования воздушного пространства. Созданы два центра временного размещения беженцев из этой страны - в Окнице, Паланке и Кишиневе.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.