Politico: делегация ЕС покинула Киев из соображений безопасности

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Делегация Европейского союза (ЕС) выехала из Киева по соображениям безопасности. Об этом в пятницу сообщил портал Politico .

Отмечается, что внешнеполитическая служба ЕС уведомила послов стран - членов сообщества об этом решении на встрече в пятницу утром. Делегация продолжит свою работу в Молдавии.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Утром в четверг Верховная рада ввела военное положение на всей территории Украины.