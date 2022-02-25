Полиция ФРГ намерена предотвратить выезд экстремистов в зону боевых действий на Украине

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Федеральная полиция Германии на фоне обострения ситуации вокруг Украины уделяет повышенное внимание предотвращению возможного выезда германских правых экстремистов в данный регион. Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на соответствующий запрос представителя Левой партии Мартины Реннер, который имеется в распоряжении агентства ДПА.

"Что касается предполагаемого участия немецких правых экстремистов в боевых действиях на стороне крайне правых военизированных формирований, то федеральное правительство в настоящее время не располагает проверенной информацией о том, что правые экстремисты действительно выезжали на территорию Украины или в Россию, чтобы активно участвовать в боевых действиях в указанных районах", - отмечается в тексте.

В свою очередь Министерство внутренних дел Германии заверило, что в нынешних условиях эскалации ситуации вокруг Украины федеральные полицейские управления были проинформированы о возможных перемещениях правых экстремистов. "В подозрительных случаях необходимо принять усиленные меры контроля и запретить выезд при соблюдении соответствующего законодательства" - подчеркнули в ведомстве.

Сама Реннер заявила, что нельзя исключать участия германских правых экстремистов в боевых действиях в зоне конфликта, поскольку они могут взаимодействовать с радикальными группировками на территории как России, так и Украины. "Я призываю органы безопасности проверить информацию и действовать соответствующим образом", - заключила она.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.