СМИ: министр финансов ФРГ выступил за персональные санкции против Путина и Лаврова

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступил за персональные санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом он заявил в пятницу на заседании глав Минфинов стран ЕС в Париже, сообщило агентство ДПА со ссылкой на участников встречи.

По его информации, Линднер утверждал, что Путин и Лавров "несут личную ответственность" за последние события на Украине. Одновременно он не исключил возможности отключения России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

В новость внесена правка (15:57 мск) - уточняется должность в первом предложении, верно - глава МИД РФ.