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Военная операция на Украине

Трассу Горловка - Ясиноватая перекрыли из-за обстрела

ВСУ ранее подвергли обстрелу окрестности Горловки и два населенных пункта на юге Донецкой народной республики

ДОНЕЦК, 25 февраля. /ТАСС/. Трасса Горловка - Ясиноватая перекрыта в связи с обстрелом со стороны ВС Украины. Об этом сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько.

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"В связи с обстрелом перекрыта трасса Горловка - Ясиноватая до нормализации ситуации. Прошу корректировать маршрут. Об открытии трассы сообщу дополнительно", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Приходько сообщал, что ВСУ подвергли обстрелу окрестности Горловки и два населенных пункта на юге Донецкой народной республики. В результате попадания снаряда украинских силовиков в здание школы в Горловке погибли два учителя.

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