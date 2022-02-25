Трассу Горловка - Ясиноватая перекрыли из-за обстрела

ДОНЕЦК, 25 февраля. /ТАСС/. Трасса Горловка - Ясиноватая перекрыта в связи с обстрелом со стороны ВС Украины. Об этом сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько.

"В связи с обстрелом перекрыта трасса Горловка - Ясиноватая до нормализации ситуации. Прошу корректировать маршрут. Об открытии трассы сообщу дополнительно", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Приходько сообщал, что ВСУ подвергли обстрелу окрестности Горловки и два населенных пункта на юге Донецкой народной республики. В результате попадания снаряда украинских силовиков в здание школы в Горловке погибли два учителя.