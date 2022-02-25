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Военная операция на Украине

В Бундесвере заявили о намерении укрепить восточный фланг НАТО

В частности, корвет Erfurt будет передислоцирован в Балтийское море

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) планирует укрепить восточный фланг НАТО. Об этом в пятницу на брифинге в Берлине сообщил официальный представитель Минобороны ФРГ Кристиан Тильс.

По его словам, корвет Erfurt будет передислоцирован в Балтийское море. Еще один фрегат также должен быть переброшен в Средиземное море. Вместе с тем Тильс отметил, что разведывательной группе Бундесвера также следует уточнить, каким восточным государствам - членам НАТО требуется помощь с противовоздушной обороной со стороны ВС Германии. Предполагается, что речь идет о ЗРК Patriot.

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