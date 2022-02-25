В Бундесвере заявили о намерении укрепить восточный фланг НАТО

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) планирует укрепить восточный фланг НАТО. Об этом в пятницу на брифинге в Берлине сообщил официальный представитель Минобороны ФРГ Кристиан Тильс.

По его словам, корвет Erfurt будет передислоцирован в Балтийское море. Еще один фрегат также должен быть переброшен в Средиземное море. Вместе с тем Тильс отметил, что разведывательной группе Бундесвера также следует уточнить, каким восточным государствам - членам НАТО требуется помощь с противовоздушной обороной со стороны ВС Германии. Предполагается, что речь идет о ЗРК Patriot.