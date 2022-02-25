Токаев поручил пресекать недозволенные методы расследования беспорядков в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в пятницу совещание с руководящим составом министерства внутренних дел, в ходе которого поручил жестко пресекать недозволенные методы расследования произошедших в начале января беспорядков. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Надо сказать, что эта трагедия обнажила и немало недостатков в системе органов внутренних дел. Нужно максимально извлечь уроки прошедшей трагедии, выявить и устранить все предпосылки для недопущения повторения таких событий, в том числе установить всех преступников и провокаторов для привлечения к установленной законом ответственности. Но при этом нужно жестко пресекать недозволенные методы расследования", - сказал президент.

Ранее Токаев подписал указ об освобождении от должности министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, на место которого был назначен прежний руководитель Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов. "Новому министру глава государства поручил принять все меры к повышению уровня защищенности прав и законных интересов граждан, доверия населения к полиции. Он также отметил необходимость продолжить реформу органов внутренних дел, в том числе в части внедрения сервисной модели полиции, повысить качество отбора и подготовки сотрудников", - рассказали в пресс-службе.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.