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Военная операция на Украине

Азербайджан начал регистрацию своих граждан на Украине для вывоза на родину

В МИД страны отметили, что в связи с возникшей ситуацией польские власти не будут требовать у граждан Азербайджана при переходе сухопутной границы ковид-паспорта или документ с отрицательным результатом ПЦР-теста

БАКУ, 25 февраля. /ТАСС/. Почетное консульство Азербайджана в Харькове в пятницу начало регистрацию соотечественников для возвращения на родину.

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"Граждане Азербайджана, проживающие на территории Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской областей, желающие выехать в Азербайджан, могут обратиться в Почетное консульство Азербайджанской Республики в городе Харьков для регистрации", - говорится в сообщении, размещенном на сайте диппредставительства.

Ранее в пятницу МИД Азербайджана рекомендовал гражданам республики, находящимся на Украине, в случае опасности для них перейти на территорию Молдавии через погранично-пропускные пункты Окница и Паланка.

Позднее внешнеполитическое ведомство также сообщило о том, что граждане Азербайджана могут возвратиться на родину через Польшу, воспользовавшись пограничными переходами Дорогуск - Ягодин, Зосин - Устилуг, Гребенне - Рава-Русская, Корчёва - Краковец, Медыка - Шегини, Будомеж - Грушив, Кросценко - Смильница.

В МИД отметили, что в связи с возникшей гуманитарной ситуацией польские власти не будут требовать у граждан Азербайджана при переходе сухопутной границы ковид-паспорта или документ с отрицательным результатом ПЦР-теста.

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АзербайджанУкраинаВоенная операция на Украине
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