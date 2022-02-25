Азербайджан начал регистрацию своих граждан на Украине для вывоза на родину

БАКУ, 25 февраля. /ТАСС/. Почетное консульство Азербайджана в Харькове в пятницу начало регистрацию соотечественников для возвращения на родину.

"Граждане Азербайджана, проживающие на территории Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской областей, желающие выехать в Азербайджан, могут обратиться в Почетное консульство Азербайджанской Республики в городе Харьков для регистрации", - говорится в сообщении, размещенном на сайте диппредставительства.

Ранее в пятницу МИД Азербайджана рекомендовал гражданам республики, находящимся на Украине, в случае опасности для них перейти на территорию Молдавии через погранично-пропускные пункты Окница и Паланка.

Позднее внешнеполитическое ведомство также сообщило о том, что граждане Азербайджана могут возвратиться на родину через Польшу, воспользовавшись пограничными переходами Дорогуск - Ягодин, Зосин - Устилуг, Гребенне - Рава-Русская, Корчёва - Краковец, Медыка - Шегини, Будомеж - Грушив, Кросценко - Смильница.

В МИД отметили, что в связи с возникшей гуманитарной ситуацией польские власти не будут требовать у граждан Азербайджана при переходе сухопутной границы ковид-паспорта или документ с отрицательным результатом ПЦР-теста.