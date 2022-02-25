Штайнмайер призвал Путина остановить войну на Украине

"Я призываю президента Путина: остановите безумие этой войны - сейчас", - сказал глава германского государства журналистам в Берлине. Он утверждал, что события на Украине будут иметь последствия и для россиян. "Я говорю вам всем: мы не хотим вражды с российским народом, напротив. Но эта несправедливость не останется без ясного ответа", - заявил Штайнмайер.

Президент ФРГ заявил, что правительство Германии работает над реакцией с партнерами по НАТО и ЕС и приложит усилия для сдерживания Москвы. "Я говорил перед этим нападением и скажу еще раз: российский президент не должен недооценивать силу демократий", - сказал Штайнмайер.

Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.