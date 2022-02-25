Премьер Израиля в разговоре с Зеленским предложил Украине гуманитарную помощь

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел в пятницу телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале МИД Израиля.

В нем отмечается, что стороны "обсудили ситуацию на Украине, уделив особое внимание Киевской области". Указывается, что Беннет предложил украинскому лидеру "любую гуманитарную помощь" и уведомил его "об уже принятых в этом отношении шагах".

Израильский премьер также "вновь выразил надежду на скорейшее прекращение боевых действий и [высказал слова] поддержки украинскому народу в эти трудные дни".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.