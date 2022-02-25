{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

Премьер Израиля в разговоре с Зеленским предложил Украине гуманитарную помощь

Нафтали Беннет также вновь выразил надежду на скорейшее прекращение боевых действий

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел в пятницу телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале МИД Израиля.

В нем отмечается, что стороны "обсудили ситуацию на Украине, уделив особое внимание Киевской области". Указывается, что Беннет предложил украинскому лидеру "любую гуманитарную помощь" и уведомил его "об уже принятых в этом отношении шагах".

Израильский премьер также "вновь выразил надежду на скорейшее прекращение боевых действий и [высказал слова] поддержки украинскому народу в эти трудные дни".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Теги
УкраинаИзраильЗеленский, Владимир АлександровичБеннет, НафталиВоенная операция на Украине
Макрон заявил, что санкции ЕС затронут самых высоких руководителей России
Читать полностью