Джонсон призвал лидеров стран Северной Европы увеличить помощь Украине

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров североевропейских и балтийских стран увеличить помощь Украине и усилить санкционное давление на Россию. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы правительства по итогам состоявшегося у него в пятницу телефонного разговора с лидерами государств - членов Объединенных экспедиционных сил.

"Лидеры согласились [с призывом Джонсона о] том, что необходимо больше санкций, в том числе против ближайшего окружения [президента России Владимира] Путина, которые будут основываться на уже согласованных ограничительных мерах", - говорится в документе. Джонсон также "предупредил, что в срочном порядке Украине нужно оказать больше поддержки".

Созданные в 2014 году Объединенные экспедиционные силы под командованием Соединенного Королевства не являются постоянными войсками. Участвующие в них страны (кроме Великобритании, это также Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония) периодически проводят совместные военные учения.