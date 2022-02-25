Число раненых в результате обстрела района в Донецке возросло до трех

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В результате обстрела ВСУ Киевского района города Донецка по адресу: ул. Тарханова, 5/2, ранены три мирных жителя - две женщины и один мужчина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Ранее о ранении мирного жителя в Киевском районе Донецка сообщили в Народной милиции ДНР.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые. Вечером 18 февраля главы ЛНР и ДНР в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей в Россию, а 19 февраля в республиках начали всеобщую мобилизацию.